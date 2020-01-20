Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что отборочные соревнования на чемпионат Европы будут перенесены из Рыбинска. Они пройдут в Ижевске 22 и 26 января.

«Я сейчас разговаривал с мэром Рыбинска. Они, конечно, очень расстроены, но за ночь прошёл ливень и смыл весь снег», — заявил Драчев, слова которого приводит «Спорт день за днём».

Глава СБР также объяснил, что в команде на чемпионат Европы специально оставлены места, чтобы их смогли занять лучшие биатлонисты.

Напомним, чемпионат Европы будет проходить в период с 26 февраля по 1 марта.

Ранее Ульяна Кайшева показала, в каком состоянии находится трасса в Рыбинске, на которой должны были состояться отборочные старты. Вместо снега трасса оказалась покрыта ледяной коркой.