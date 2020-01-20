Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв считает, что Дмитрий Малышко еще не потерял шансы на попадание в состав команды на чемпионат мира, который будет проходить в Антхольце с 13 по 23 февраля.

Малышко не принимает участие в январских этапах Кубка мира. По словам Драчева, спортсмену нужно хорошо проявить себя в Ижевске, чтобы претендовать на попадание в состав.

«Побеждать в Ижевске. Отобраться на шестой и седьмой этапы Кубка IBU. Там выигрывать с огромным отрывом. Зарекомендовать себя и поехать на чемпионат мира», — перечислил требования к Малышко Драчев, слова которого приводит «Спорт день за днем».

Специалист отметил, что на чемпионат мира поедут минимально по пять мужчин и женщин, однако еще по одному человеку сформируют запас, так как на турнире будет обширная соревновательная программа.

«Возможно будет два запасных. В личных гонках участвуют по четыре человека», — подчеркнул Драчёв.