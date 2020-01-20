Для двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой путь на следующую Олимпиаду, скорее всего, уже заказан: вряд ли десант Тутберидзе уступит кому-то заветные путёвки. Даже если блистающие сейчас вундеркинды Трусова, Щербакова и Косторная, что называется, «не доживут» до Игр, в Хрустальном найдутся не менее талантливые претенденты.

Однако Медведева не заканчивает карьеру и продолжает бороться не просто так: она хочет ещё раз выступить на Олимпиаде. Сейчас она тренируется в Канаде, где, как назло, хорошие фигуристки, похоже, перевелись. Не задуматься ли россиянке о смене гражданства? Nevasport приводит аргументы за и против.

Почему Медведевой стоит сменить гражданство

Мысль на первый взгляд может показаться абсурдной, но логика в ней есть. Достаточно просто посмотреть результаты чемпионата Канады: победу одержала Эмили Баусбак, Элисон Шумахер и Мэдлин Шизас — в тройке. Мало кому известная Баусбак набрала в сумме 175 баллов, а Медведева на российском Гран-при — 225. Сравнивать канадку с топами вообще смысла нет — Трусова, например, на американском этапе получила 166 баллов только за произволку.

А где Габриэль Дейлман, катавшаяся в Пхенчхане, спросите вы? На восьмом месте чемпионата Канады со 145 баллами. После того, как лучшая канадская фигуристка Кейтлин Осмонд завершила карьеру, женское катание в стране пришло в упадок. Быть может, Медведевой пора прийти на помощь? Как канадской федерации, так и самой себе.

В пользу этого решения говорит практически стопроцентная гарантия олимпийской путевки и проживание в Канаде: Медведева уже привыкла к стране, которую теоретически могла бы представлять на соревнованиях. Канадцы уже намекнули, что не прочь пополнить свои ряды россиянками — правда, предложение о переходе сделали не Медведевой, а Елизавете Туктамышевой. Канадский журналист Филип Херш предложил задуматься о натурализации российским фигуристкам, которые не проходят на международные соревнования в составе своей сборной.

При том уровне, который сейчас показывают канадские одиночницы, Медведевой не было бы равных. Даже если бы на главных стартах она проигрывала россиянкам, не пришлось бы завершать сезон сразу после национального чемпионата или пробиваться в состав сомнительными способами вроде экстренно организованного отбора на финале Кубке России где-нибудь в глубинке.

Какие аргументы против смены гражданства?

Несмотря на определенные плюсы идеи, шансы на её реализацию невелики. Во-первых, необходимо желание самой Медведевой, которая неоднократно подчеркивала, что уехала в Канаду, чтобы тренироваться ради выступлений за Россию. Если бы Евгения и хотела сменить гражданство, давно появилась бы не в канадской команде, а в сборной Армении.

Во-вторых, нужно согласие ФФККР. Отпустить прославленную фигуристку федерация просто так не захочет — это очевидно. Даже не принося медалей, Медведева делает федерации хорошую кассу: на контрольные прокаты, которые раньше проходили без публики на базе в Новогорске, набивается полный «Мегаспорт». Какими бы одаренными ни были воспитанницы Тутберидзе, люди по-прежнему идут на Медведеву. Сравниться с ней в популярности могла лишь Алина Загитова, но федерация её уже потеряла — пока не ясно, на время или навсегда.

Даже финал Кубка России в Новгороде внезапно приобрел огромную популярность: мало того, что появились билеты, которых на турнире такого уровня в жизни не было, так их ещё и расхватали как горячие пирожки. Те, кому доводилось раньше бывать на ФКР, знают: обычно вход на арену свободный, а на трибунах сидит с десяток зрителей помимо родственников выступающих юниоров.

Если федерация не даст добро на уход Медведевой, то её ожидает двухлетний карантин. Она может успеть к Олимпиаде, если всё будет оформлено в ближайшее время. Зная, как работают спортивные федерации в России, это вряд ли произойдет. Но даже если бы всё было сделано вовремя, Медведева на два года осталась бы без международных стартов. Реально ли подготовиться к Олимпиаде, соревнуясь с фигуристками уровня Баусбак? Тоже вряд ли.

Вывод напрашивается очевидный: Медведева продолжит кататься за Россию и будет бороться за место под солнцем, мучить себя попытками четверного сальхова и надеяться на сбой в конвейере Тутберидзе.