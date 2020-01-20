Все последние годы сборная России по лыжам намного успешнее, чем аналогичная команда по биатлону. Первый реально находятся в самом топе мирового лыжного спорта , а Устюгов, Большунов и Непряева — суперзвезды европейских лыж. Так почему же у лыжников получается, а у стреляющих нет?

Отсутствие стрельбы

Подготовка в лыжном спорте все же проще — не нужно распыляться на работу на огневом рубеже. Достаточно сделать фокус на функциональной работе, все подчинить ей — тогда будет результат.

В биатлоне все очень сложно. И, как правило, результативность в одном компоненте влияет на успешность в другом. Быстро бежишь — плохо стреляешь (из-за прироста пульса). Плохо стреляешь — слабо бежишь (из-за потери мотивации, связанной с разочарованием при неудачной стрельбе). Все эти факторы влияют на эффективность биатлонистов, а у лыжников этого нет — беги себе и все.

Отсутствие внешнего ажиотажа

Биатлон популярнее лыж, поэтому внимание к виду спорта со стороны больше. А где внимание — там и внешнее давление. В лыжи не допустили Дмитрия Губерниева, который во многом этот ажиотаж создает. В авторской передаче «Биатлон с Губерниевым» телевидение частенько «достает» биатлонистов. В этот момент лыжники концентрируются на подготовке к гонкам, не уводя фокус внимание на внешние факторы. У них нет и критиканов из числа заслуженных экспертов — своих Александра Тихонова и Анфисы Резцовой.

Цельный руководитель

В биатлоне порой непонятно, а кто руководит сборной? Есть тренер по стрельбе, тренер по функциональной подготовке, старший тренер, президент СБР. Теперь вот появился вице-президент (Польховский). В лыжах есть явный руководитель, заслуженный и очевидный. Президент лыжной федерации (ФЛГР) Елена Вяльбе — не самый простой человек, однако ситуацию в команде под контролем держит.

Значимое соревнование — на Новый год

Главный старт в лыжах, помимо чемпионата мира, — многодневная гонка «Тур де Ски». Начинается она всегда в конце декабря, а завершается уже после Нового года. Причем 31-го лыжники всегда выходят на трассу. Россияне успешно выступают в «Тур де Ски. Устюгов и Непряева были хороши в 2019-м, Большунов Устюгов, Нерпряева — в этом году. Отличное выступление на престижном турнире оставляет послевкусие успешности сезона в целом.

Как связаны Новый год и успешность? Выходя на трассу 31-го числа российские лыжники чувствуют предпраздничное настроение, а потому выступают с удовольствием и показывают свой максимум. В биатлоне этого нет — там есть рождественская гонка, которая, скорее, является выставочным стартом «на расслабоне», при этом она проходит за несколько дней до Нового года.