В женской сборной Израиля во фигурному катанию возник скандал: Алина Ющенкова выразила недовольство методом отбора спортсменок на предстоящий чемпионат Европы.

Изначально на турнире должна была выступить Ющенкова, однако в начале января появилась информация об изменениях в составе команды. Согласно внесенным коррективам, в заявку на чемпионат Европы включили Нелли Иоффе.

После того, как списки были опубликованы, Ющенкова в открытую выразила недовольство своей заменой. В нынешнем сезоне она стала победительницей национального первенство, Иоффе заняла второе место.

«Когда выиграла 3 из 4 раз, а тебя даже не внесли в списки на ЧЕ, но поедет та, что проиграла. Почему?», написала Ющенкова в историях своего «Инстаграма». Затем спортсменка разместила еще одну «сториз», в которой заявила, что технически сильнее соперницы на 10-15 баллов, делает меньше помарок и падений, а также готовила к чемпионату каскад из тройных лутца и тулупа.

Напомним, чемпионат Европы будет проходить в австрийском Граце в период с 22 по 26 января.