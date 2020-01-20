Ассоциация лыжных видов спорта России и Федерация спортивной гимнастики России выступят в споре РУСАДА и WADA в CAS в качестве третьей стороны.

«Вся ассоциация лыжных видов спорта России примет участие в споре», — заявила глава ФЛГР Елена Вяльбе, слова которой приводит РИА Новости.

В ассоциацию лыжных видов входит не только ФЛГР, но и федерации горных лыж, фристайла, сноуборда и прыжков на лыжах с трамплина.

Глава ФСГР Василий Титов подчеркнул, что организация также будет участвовать в споре. Более того, к процессу будут привлечены отдельные спортсмены. «Нас лишают Олимпиады ни за что», — заявил Титов.

Напомним, WADA отстранило Россию от участия в крупных международных соревнованиях на четыре года. РУСАДА оспорило в Спортивном арбитражном суде данное решение.