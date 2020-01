На чемпионате Канады по фигурному катанию произошел неприятный инцидент. На разминке перед короткой программой спортивных пар Брайан Пьерро уронил на лёд свою партнершу Эми Кариньян.

Спортсмены разминали подкрутку, фигурист подкинул девушку в воздух, но не смог поймать. Кариньян упала на лёд, ударившись грудью. Врачи диагностировали у неё переломы запястья и коленной чашечки, однако повреждения внутренних органов удалось избежать.

@SkatingLesson @LiftLoopLunge in the closing of Canadians they mentioned this fall fr the Jr pairs SP warm up. The team competed the short & found out after she had a broken wrist & kneecap. Where are the responsible adults to stop a 13 y.o. from competing after a fall like that? pic.twitter.com/zYP71twVxo

— Desirae Graham (@divades84) January 19, 2020