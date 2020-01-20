Российская биатлонистка Валерия Васнецова выразила недовольство переносом отборочных стартов на чемпионат Европы в Ижевск. Изначально соревнования должны были пройти в Рыбинске, однако трассу смыло ливнем.

«Приезжайте в Рыбинск за 1300 км на два дня, чтобы побегать кросс и езжайте обратно. Ведь перед выездом звонили организаторам и узнавали о том, в каком состоянии трасса», — написала Васнецова в историях своего «Инстаграма».

По словам спортсменки, организаторы заверяли, что соревнования состоятся.

Напомним, первая гонка запланирована уже на среду, 22 января. О том, что отборочные старты перенесут в Ижевск, сегодня сообщил глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев. Он объяснил, что сильный ливень смыл трассу в Рыбинске, где и так нет снега.

Ранее Ульяна Кайшева показала, что трасса покрыта ледяной коркой, но вокруг неё вместо снега растет трава.