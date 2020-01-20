Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о кадровых проблемах в команде.

«Наша главная проблема — травмированные футболисты. Возвращение этих игроков в строй займёт длительное время. Были очень серьёзные травмы, и они идут шаг за шагом», — сказал Мусаев, слова которого приводит пресс-служба «Краснодара».

По мнению специалиста, команде потребуется много времени, чтобы вновь выйти на прежний уровень. Главным залогом возвращения Мусаев назвал большое количество тренировок и упорную работу.

«Остаётся много работать, трудиться, и, когда выйдут все травмированные, мы станем сильнее», — подчеркнул тренер.

Напомним, в январе, врамках зимних тренировочных сборов «Краснодар» сыграет два товарищеских матча. Соперниками станут бухарестское «Динамо», чешский «Яблонец»,