Вторая ракетка мира серб Новак Джокович одержал 900-ю победу в карьере. В первом круге Открытого чемпионата Австралии он выбил из борьбы представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа.

Игра продолжалась 2 часа 17 минут и завершилась в четырех партиях со счетом 7:6 (7:5), 6:2, 2:6, 6:1. Джокович записал на свой счет 14 подач навылет, сделал три двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из одиннадцати.

Серб стал шестым в истории теннисистом, которому удалось достичь отметки в 900 побед. Ранее этот рекорд покорился Джимми Коннорсу (1274), Роджеру Федереру (1237), Ивану Лендлу (1068), Рафаэлю Надалю (981) и Гильермо Виласу (949).

Во втором круге Australian Open Джокович сыграет либо с японцем Тацумой Ито, получившим уайлд-кард от организаторов, либо с Праджнешем Гуннесвараном из Индии. Отметим, серб является действующим победителем турнира.