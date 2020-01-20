Олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева примут участие в ледовом шоу «Россия, вперед», которое будет проходить в Москве 29 марта.

Мероприятие состоится во дворце спорта «Мегаспорт». Помимо Медведевой и Загитовой, ожидается участие других сильнейших фигуристов страны. Так, в списке участников числится чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева и легендарное трио из группы Этери Тутберидзе — Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная.

В парном катании выступят Евгения Тарасова и Владимир Морозов, с этого сезона тренирующиеся в США, в танцах на льду свои номера покажут лучшие дуэты страны — Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра Степанова/Иван Букин.

Полный список участников будет включать всех ведущих фигуристов России. Ранее стал известен график выступлений Алины Загитовой на ближайшие месяцы.