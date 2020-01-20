Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление российских биатлонистов на этапах Кубка мира нынешнего сезона. Журналист признал, что отсутствие медалей не может не напрягать.

«Но я всё-таки добавлю немного оптимизма. Мы только что плодотворно поговорили с президентом СБР Драчёвым. Спортсмены и тренеры получили нагоняй от руководителя – это касается и патронов, и инвентаря, и функциональной подготовки», — сказал Губерниев, слова которого приводит «Чемпионат».

По мнению Губерниева, ничего страшного не произошло, так на чемпионате мира сборная России может быть в рабочем состоянии. Спортсменам по силам бороться в каждой гонке и рассчитывать на медали, уверен комментатор.

Он напомнил, что на прошлом чемпионате мира россияне завоевали три награды — это должно стать для команды ориентиром. Губерниев выразил надежду, что в Антхольце состоится долгожданная победа российской сборной.