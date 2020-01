View this post on Instagram

Многие болельщики знают, что долгие годы моим талисманом была кожаная черепашка, подаренная тренером из ГДР Йоханом Линдером. Эту красавицу подарила мне Галина Борисовна Волчек. Пусть она принесет нашим ребятам на Чемпионате Европы удачу. Думаю, что и коллекцию черепах через некоторое время мы тоже сфотографируем и отправим в виртуальный музей на моем сайте. Пока же постоянно обновляется экспозиция Музея коньков. #талисманчерепаха#музейконьков#чемпионатевропы2020 #всемудачи#болеемзанаших🇷🇺