Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова показала один из экспонатов личной коллекции — статуэтку в виде черепахи в туфлях.

На своей странице в «Инстаграме» Тарасова рассказала, что на протяжении многих лет её талисманом была кожаная черепаха, подаренная немецким тренером Йоханом Линдером. Тарасова показала другую черепашку, которую получила в подарок от Галины Волчек.

Пусть она принесёт нашим ребятам на чемпионате Европы удачи», — написала Тарасова под публикацией.

Она также отметила, что в скором времени на её личном сайте можно будет увидеть всю коллекцию черепах. Сейчас поклонники фигурного катания могут увидеть виртуальную копию экспозиции Музея коньков — фотографии игрушечных коньков и фигуристов из коллекции Тарасовой.

Напомним, чемпионат Европы будет проходить в австрийском Граце в период с 22 по 26 января.