Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова показала один из экспонатов личной коллекции — статуэтку в виде черепахи в туфлях.
На своей странице в «Инстаграме» Тарасова рассказала, что на протяжении многих лет её талисманом была кожаная черепаха, подаренная немецким тренером Йоханом Линдером. Тарасова показала другую черепашку, которую получила в подарок от Галины Волчек.
Пусть она принесёт нашим ребятам на чемпионате Европы удачи», — написала Тарасова под публикацией.
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Многие болельщики знают, что долгие годы моим талисманом была кожаная черепашка, подаренная тренером из ГДР Йоханом Линдером. Эту красавицу подарила мне Галина Борисовна Волчек. Пусть она принесет нашим ребятам на Чемпионате Европы удачу. Думаю, что и коллекцию черепах через некоторое время мы тоже сфотографируем и отправим в виртуальный музей на моем сайте. Пока же постоянно обновляется экспозиция Музея коньков. #талисманчерепаха#музейконьков#чемпионатевропы2020 #всемудачи#болеемзанаших🇷🇺
Она также отметила, что в скором времени на её личном сайте можно будет увидеть всю коллекцию черепах. Сейчас поклонники фигурного катания могут увидеть виртуальную копию экспозиции Музея коньков — фотографии игрушечных коньков и фигуристов из коллекции Тарасовой.
Напомним, чемпионат Европы будет проходить в австрийском Граце в период с 22 по 26 января.
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