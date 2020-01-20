Олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова раскритиковала свою дочь Кристину, которая входит в состав сборной России и выступает на этапах Кубка мира.

Резцова-старшая отметила, что никогда не вмешивается в подготовку дочери, так как она работает с тренерами. Экс-спортсменка подчеркнула, что настраивает Кристину только в психологическом плане.

«По ее интервью, у нее всегда все хорошо и нормально, хотя ничего нормального в сборной России нет», — заявила Резцова, слова которой приводит РИА «Новости».

Она подчеркнула, что занимать 50-е места — это ненормально. По мнению Резцовой, Кристине не хватает скорости и стабильности. Олимпийская чемпионка предположила, что отсутствие результата может быть связано с ошибками, допущенными при подготовке.

«Но после драки кулаками не машут», – заключила Резцова.