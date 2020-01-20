Юниорская сборная России по хоккею, за которую выступают игроки не старше 14 лет, нанесла разгромное поражение Дании на групповом этапе юношеских Олимпийских игр. Матч завершился со счетом 9:0. Таким образом, россияне вышли в стадию плей-офф турнира.

Капитан российской команды Иван Мирошниченко открыл счет уже на 26-й секунде встречи. Матвей Мичков удвоил преимущество, затем Мирошниченко оформил дубль. На перерыв соперники ушли при счете 3:0.

Второй игровой отрезок увеличил преимущество сборной России до шести шайб. Ещё два раза забил Мичков, затем шайбу забросил Иль Квочко.

В заключительной двадцатиминутке Мирошниченко оформил хет-трик, Мичков — покер. Ещё одну шайбу в ворота датчан забросил Кирилл Долженко.

Сборная России заняла первое место в группе. В предыдущем матче команда разгромила Канаду со счетом 6:2.