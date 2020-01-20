Российская теннисистка Мария Шарапова не задумывается о завершении карьеры, несмотря на продолжительные проблемы с травмированным плечом.

«Я не думаю о том, чтобы останавливаться, у меня много мотивации, чтобы продолжать в том же духе», — заявила Шарапова, слова которой приводит пресс-служба Australian Open в «Твиттере».

Напомним, во вторник, 21 января, 32-летняя россиянка начнет борьбу на Открытом чемпионате Австралии. Её первой соперницей станет представительница Хорватии Донна Векич, получившая 19-й номер посева. Организаторы предоставили Шараповой «уайлд кард» для участия на турнире.

На данный момент Шарапова располагается на 145-м месте в рейтинге WTA. Она является пятикратной чемпионкой турниров «Большого шлема»: она дважды выиграла «Ролан Гаррос» и по разу победила на Australian Open, US Open и Уимблдоне.