Российская биатлонистка Евгения Павлова призналась, что болельщики пишут ей негативные комментарии после неудачных выступлений.

«В социальных сетях мне иногда пишут гадости, но я не обращаю на это внимания, не отвечаю всем подряд и не извиняюсь», — сказала Павлова в эфире телеканала «Матч ТВ».

Спортсменка подчеркнула, что биатлон — это её работа. Она отметила, что в «Инстаграме» немецкой биатлонистки Ванессы Хинц, зашедшей на штрафные круги в эстафете, болельщики оставили лишь положительные комментарии.

«А когда мы что-то делаем не так, то нас сразу оскорбляют. Наверное, народ у нас такой злой», — сказала Павлова.

Напомним, Павлова бежала на первом этапе эстафеты в Рупольдинге, но на следующий этап Кубка мира в Поклюке её не взяли.