В Санкт-Петербурге на стадионе «Сибур Арена» стартовал баскетбольный матч между «Зенитом» и столичным ЦСКА. Команды встречаются в рамках Единой лиги ВТБ, они вышли на паркет в 20:00 по московскому времени.

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На данный момент подопечные Джоана Плазы располагаются на пятой строчке турнирной таблицы Единой лиги ВТБ. Команда показывает равную статистику побед и поражений: «Зенит» выиграл и проиграл по шесть матчей.

Подопечные Димитриса Итудиса занимают вторую строчку в таблице после 14 встреч, выиграв десять матчей и уступив в четырех играх.

В прошлом матче «Зенит» на выезде оказался сильнее «Цмоки-Минска», а ЦСКА проиграл «Химкам».