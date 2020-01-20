Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала выступление сборной России на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Австрия).

«Отсутствие медалей, конечно же, не может радовать. Мы все очень много работаем над тем, чтобы исправить ситуацию», — заявила Куклина, слова которой приводит «Чемпионат».

По мнению биатлонистки, в гонке преследования в Рупольдинге бежать стало уже легче, так как силы немного восстановились. Также Куклина отметила, что закончился период акклиматизации на высокогорье. Спортсменка призвала оценивать прогресс россиян не на следующем этапе Кубка мира в Поклюке, а на чемпионате мира, так как он является главным стартом сезона.

Напомним, с 23 по 26 января в словенской Поклюке будет проходить шестой этап Кубка мира по биатлону.