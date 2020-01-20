Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева считает, что журналисты оказывают давление на российских биатлонистов.

По мнению Зайцевой, в СБР должен быть пресс-атташе, который будет регулировать общение биатлонистов с прессой. Он должен контролировать, какие вопросы задаются спортсменам, и что те отвечают.

«Ребята не должны оправдываться перед комментаторами», — заявила Зайцева, слова которой приводит «Спорт день за днем». Экс-спортсменка призвала не наседать на биатлонистов и верить в них.

Напомним, известный комментатор и ведущий телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев держит сборную России под пристальным вниманием. Спортсменов, которые не желают давать комментарии после гонок, Губерниев зачастую критикует в прямом эфире. Так, от него регулярно «достается» Евгению Гараничеву, который не общается с бригадой «Матч ТВ».