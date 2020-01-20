Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин, под руководством которого занимается Елизавета Туктамышева, отреагировал на предложение канадского журналиста Филипа Херша сменить гражданство его подопечной.

По мнению Мишина, на подобные вопросы должна отвечать сама Туктамышева. «Я думаю, что как вежливые люди приглашение канадцев мы примем, но как истинная россиянка от предложения принять гражданство она откажется», — заявил Мишин, слова которого приводит RT.

Напомним, Херш отметил, что женское фигурное катание в Канаде пришло в упадок. Он предложил россиянкам, которые не попадают в состав сборной на главные старты, взять канадское спортивное гражданство.

На чемпионате России Туктамышева заняла четвертое место и не попала на чемпионат Европы. Она стала первой запасной.