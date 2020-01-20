Московский «Локомотив» встречался с румынским «Стяуа» в товарищеском матче на тренировочном сборе в Испании. Игра прошла в футбольном центре Марбельи и завершилась вничью со счётом 3:3.

В составе «Локомотива» по одному голу забили полузащитники Дмитрий Баринов и Антон Миранчук, а также форвард Рифан Жемалетдинов. Во втором тайме нападающий «железнодорожников» Фёдор Смолов не смог реализовать пенальти. За «Стяуа» отличились защитники: Кристян Маня оформил дубль, еще один мяч забил Марко Момчилович.

«Локомотив» завершит первый зимний сбор 27 января. В Испании команда Юрия Сёмина проведет еще два матча: 23 января с хорватским «Осиеком», 26-го — с корейским «Чонбуком».

Напомним, «Локомотив» ушел на перерыв на пятом месте турнирной таблицы чемпионата России. В активе «железнодорожников» 34 очка после 19 матчей.