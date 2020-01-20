Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова обеспокоена состояние сборной России перед предстоящим чемпионатом мира.

На пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге россияне не смогли завоевать ни одной медали. «Времени до чемпионата мира осталось мало, и как они выкарабкаются – вопрос», — заявила Резцова, слова которой приводит РИА «Новости».

Она отметила, что российские биатлонисты иногда проводят удачные гонки, однако в целом команда — и женская, и мужская — выступает слабо.

Напомним, ранее Резцова жестко раскритиковала собственную дочь Кристину, которая в составе сборной выступает на этапе Кубка мира. По мнению Резцовой-старшей, 50-е места, которые занимает Кристина — это ненормально.