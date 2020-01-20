Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан первой звездой минувшей игровой недели НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Овечкин отыграл три матча, в которых забросил восемь шайб. Два раза подряд россиянин оформил по хет-трику. Он поднялся на девятую строчку в списке лучших снайперов в истории лиги, забросив 692-ю шайбу. По этому показателю он сравнялся со Стивом Айзерманом. Рекорд, напомним, принадлежит Уэйну Гретцки.

Второй звездой недели стал голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин. Он помог своей команде выиграть три матча их трех, пропуская в среднем 0,67 шайбы за игру.

Третьей звездой признан нападающий «Чикаго Блэк Хоукс» Джонатан Тайвз, набравший 9 очков в четырех матчах. Он забросил три шайбы и сделал шесть результативных передач.