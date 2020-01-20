В Лозанне (Швейцария) продолжаются III зимние юношеские Олимпийские игры. По итогам одиннадцатого дня соревнований сборная России идет на втором месте общекомандного зачёта.

Сегодня, 20 января, сборная России завоевала одну золотую медаль. Её принесли саночники Диана Логинова, Павел Репилов, Михаил Карнаухов и Юрий Чирва, которые стали лучшими в смешанной эстафете.

На данный момент лидерство в медальном зачете сохраняет сборная Швейцарии. В ее активе 9 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых наград. Россия, идущая на втором месте, имеет 26 медалей: 8 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых. Замыкает тройку лидеров сборная Австрии (12. 6-1-5).

Напомним, юношеские Олимпийские игры продлятся до 22 января. В Лозанне разыгрываются медали в пятнадцати зимних видах спорта.