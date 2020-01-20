Бывший главный тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин раскритиковал работу нынешнего тренерского штаба.

Аликин заявил, что в результате работы тренеров у российской команды нет ни основы, ни резерва.

«А они даже очевидные вещи признать боятся. То шлифт-машины нет, то патроны не те, то горы, то не раскатались, то слишком устали. Смех!» — сказал Аликин, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист уверен, что в России есть способные биатлонисты, они могут хорошо выступать и сейчас, если их правильно тренировать.

Напомним, на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге сборная России не смогла завоевать ни одной награды. Следующий этап состоится в словенской Поклюке и стартует в четверг, 23 января.