Аналитики букмекерских контор уверены, что российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и американец Флойд Мейвезер не проведут поединок в 2020 году.

Ранее отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов выдвинул условие, при котором бой может состояться. Хабиб предлагает известному боксеру провести 11 раундов по правилам бокса, затем один раунд — по правилам ММА.

По оценкам букмекеров, вероятность такого поединка составляет лишь 10%. На такой вариант ставят с коэффициентом 8.00. Если бой не состоится, сыграет ставка за 1.05.

Напомним, Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения в ММА за всю карьеру. На его счету 28 побед в 28 поединках. В последнем бое он уверенно одолел американца Дастина Порье. Мейвезер в поединке по правилам бокса нокаутировал ирландского бойца ММА Конора Макгрегора.