Вечерняя тренировка московского ЦСКА на сборе в Испании не состоялась. Из-за проливного дождя тренерский штаб команды принял решение отменить занятие.

Об этом сообщила пресс-служба армейцев в «Твиттере». «Тренерский штаб сжалился над игроками и отменил вечернее занятие из-за погодных условий», — гласит сообщение ЦСКА.

Напомним, ранее стало известно, что в рамках зимнего сбора ЦСКА встретится с петербургским «Зенитом». Команды никогда раньше не играли контрольные матчи друг с другом в рамках предсезонной подготовки. Игра состоится 9 февраля в Бенидорме, она станет шестой для подопечных Сергея Семака.

На данный момент ЦСКА располагается на четвертой строчке чемпионата России. Команда Виктора Гончаренко набрала 34 очка в 19 турах.