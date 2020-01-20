Голкипер женского футбольного клуба «Ливерпуль» Фрэнсис Китчинг получила страшную травму головы на тренировки.

Спортсменка столкнулась с партнершей по команде, в результате чего сильно рассекла лоб. Своё фото после полученного повреждения 21-летняя футболистка опубликовала на своей странице в «Инстаграме». На снимке видно, что в результате удара кожа на лбу девушки порвалась практически от линии роста волос до переносицы.

«Вот что случилось на тренировке, и почему я не рядом с девочками на игре. Это худшая травма, которую я когда-либо получала как голкипер», — написала Китчинг под публикацией. Она отметила, что боль уже немного утихла, к тому же спала опухоль, поэтому спортсменка чувствует себя гораздо лучше. Девушка подчеркнула, что готова вернуться к подругам по команде.

На данный момент «Ливерпуль» занимает одиннадцатое место в турнирной таблице, одержав всего одну победу в сезоне.