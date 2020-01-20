Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич может сменить команду.

Об этом сообщает New York Post. В нынешнем сезоне 24-летний форвард принял участие в 47 матчах и набрал 25 (7+18) очков по системе «гол плюс пас». Игрок неплохо начал сезон, однако в последних 23 матчах забросил всего две шайбы.

Напомним, Бучневич выступает в составе «Рейнджерс» с сезона-2016/17. Он отыграл 231 матч в НХЛ, в которых набрал 127 очков. В 2017-м году хоккеист был на время переведен в фарм-клуб «Нью-Йорка» «Хартфорд Вулф Пэк», который играет в АХЛ. До переезда в Северную Америку Бучневич выступал в КХЛ, где защищал цвета череповецкой «Северстали» и петербургского СКА.

Дедлайн на обмены в НХЛ этом сезоне — 24 февраля.