Петербургский «Зенит» в домашнем матче уступил московскому ЦСКА в рамках Единой лиги ВТБ. Игра проходила на «Сибур Арене» и завершилась со счетом 63:82.

Подопечные Димитриса Итудиса завладели преимуществом уже в первой четверти, которую выиграли с перевесом в четыре очка — 17:13. Во второй десятиминутке москвичи продолжили оказывать давление, хотя разница в очках оказалась минимальной — 18:17.

После большого перерыва «Зенит» пытался перевернуть ход игры, однако ЦСКА по-прежнему выглядел сильнее. Третья четверть завершилась со счетом 23:21. Команда Джоана Плазы в этом году с незавидной регулярностью проигрывает решающую десятиминутку, так вышло и на этот раз. Гости взяли четверть с перевесом в 12 очков — 24:12.

«Зенит» остался на пятом месте турнирной таблицы Единой лиги ВТБ, ЦСКА — на второй.