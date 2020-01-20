Первый в новом сезоне турнир «Большого шлема» едва не сорвался: в окутанной дымом и смогом от лесных пожаров Австралии буквально нечем дышать. Ещё до старта Australian Open теннисистам становилось плохо на корте, но турнир всё же начался. Первый день соревнований состоялся накануне, однако россиянам предстоит вступить в борьбу только сегодня. Nevasport размышляет, чего ожидать не только от российских теннисистов, но и от «большой тройки».

Медведев должен доходить как минимум до 1/2 финала

Представлять Россию будут четыре спортсмена – Даниил Медведев, Карен Хачанов, Андрей Рублев и Евгений Донской. Несмотря на поражение в финале квалификации, Донской пробился в основную сетку лаки-лузером. Но уже в первом круге его ждёт серьёзное испытание в виде испанца Фернандо Вердаско. Если же Евгению удастся выбиться во второй круг, то задача будет еще тяжелее – скорее всего, он встретится с 29-й ракеткой мира Николозом Басилашвили.

Основные надежды России связаны с Даниилом Медведевым, который вернулся на четвертую позицию мирового рейтинга. Для него соперники распределились по сетке весьма неоднозначно. В первом круге Даниил встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо и не испытает проблем – это можно сказать почти со стопроцентной уверенностью. Дальше, скорее всего, его ждёт немец Доминик Кёпфер – тоже более чем проходимый соперник. Однако Медведев играл с Кёпфером на US Open, и матч получился отнюдь не простым: немец не сдавался 2,5 часа.

Неприятная новость для российских болельщиков: в четвертьфинале Медведев может сыграть с Андреем Рублёвым – разумеется, если один из них (или оба) не вылетит раньше. Если Даниил обыграет своего визави, в полуфинале его с большой долей вероятности будет ждать Рафаэль Надаль — пожалуй, самый нежелательный соперник из всего тура.

Что касается Рублёва, он, увы, имеет шансы вылететь с Australian Open и до четвертьфинала. Стартовая часть турнира для него выпала неплохая: сначала австралиец Кристофер О’Коннел из второй сотни рейтинга, затем квалифаер или слабенький японец. Первая проверка состоится в третьем круге, куда, вероятно, пробьётся бельгиец Давид Гоффен, стремящийся в топ-10 – сейчас он на 11-м месте в АТР.

В пользу Рублёва говорит ударное начало сезона: он не попал на АТР Cup, но вместо этого поехал в Доху и взял третий в карьере титул. Спустя неделю он вновь поднял над головой завоеванный трофей – на этот раз в австралийской Аделаиде. Обыгрывать соперников из топ-10 ему не в новинку, поэтому и Гоффена можно выбить из борьбы. Но вслед за бельгийцем его будет ждать немец Саша Зверев – это уже куда серьёзнее.

Сейчас слабым звеном в российской команде выглядит Карен Хачанов (без учета Донского, который далек от уровня топов). Он неубедительно провел прошлый сезон и слабо начал этот, вылетев в первом круге в Окленде от 47-й ракетки мира.

На Australian Open он стартует с поединка против испанца Марио Мартинеса, который идет в самом конце второй сотни рейтинга. Казалось бы, что может быть проще, но в памяти всплывает первый круг US Open, где Карен не справился с Вашеком Поспишилом – на тот момент он был 216-й ракеткой. Но «хоронить» Хачанова раньше времени, конечно, не стоит: первые два круга он должен проходить без заминки. А вот в третьем его ждёт Ник Кирьос – очень тяжелый и неудобный соперник. Кирьос славится своими убойными подачами навылет, а дополнительная мотивация в виде экологической катастрофы в Австралии добавит ему мотивации. Ник пообещал жертвовать по $200 за каждый эйс на тушение пожаров. Если Карен и одолеет Кирьоса, четвертый круг сулит ему встречу с Надалем: выйти в четвертьфинал при таком раскладе практически нереально.

Что ожидает «большую тройку»?

Два представителя «большой тройки» уже начали выступление в Мельбурне. Джокович сходу выбил из борьбы крепкого немца Штруффа, одержав 900-ю победу в карьере. Федерер тоже начал бодро, в трёх сетах расправившись над американцем Стивом Джонсом. Надалю предстоит сыграть сегодня – с проходимым боливийцем Уго Дельеном.

Пока наименее сильным из «биг-3» кажется Федерер: швейцарец подошел к Australian Open без подготовки, он не играл ни выставочные турниры, ни официальные. Но первые круги не должны стать для него проблемой: сложности могли возникнуть с Денисом Шаповаловым в 1/8, но канадец внезапно вылетел после матча с итальянцем Фучовичем.

Джокович подошел к первому в сезоне «шлему» в хорошей форме: он помог Сербии взять первый в истории АТР Cup, заодно приведя себя в нужные кондиции. До четвертьфинала Новак должен доходить спокойно. Почему только до ¼? Потому что там, вероятно, он встретится с одним из своих главных кошмаров – Стефаносом Циципасом. Из четырех матчей на харде Джокович проиграл греку три.

Надаль выглядит главным фаворитом Australian Open: для него не так важно, кого отправлять домой по ходу турнира. Серьёзную опасность может представлять лишь Медведев: если они встретятся, победителя матча можно заранее считать победителем турнира. Рафа умеет вырывать победу, даже находясь в плохих кондициях, но сейчас с его состоянием всё отлично. Во время межсезонья он успел залечить все повреждения и готов начать год с победы на «шлеме».