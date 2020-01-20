Самарские «Крылья Советов» могут усилиться греческим нападающим Стефаносом Атанасиадисом. Футболист уже прибыл в расположение команды, которая на данный момент находится на тренировочном сборе в Турции.

Об этом сообщает пресс-служба «Крыльев» в «Твиттере».

В расположение нашей команды прибыл греческий футболист Стефанос Атанасиадис (Клаус). Нападающему 31 год, принадлежит футбольному клубу ПАС из Греции. pic.twitter.com/haSghR0rBB — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) January 20, 2020

31-летний Атанасиадис является воспитанником ПАОКа, на данный момент он выступает за греческий ПАС. Ранее футболист приглашался в национальную сборную Греции.

Напомним, «Крылья Советов» ушли на зимний перерыв на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. После 19 туров самарская команда набрала всего 18 очков. «Крылья» одержали пять побед, потерпели одиннадцать поражений и три раза сыграли вничью. Возглавляет таблице петербургский «Зенит», набравший 45 очков.