Федерация биатлона Норвегии определилась с составом команды на чемпионат мира, который будет проходить в Антхольце в период с 13 по 23 февраля 2020 года.

В состав мужской сборной вошли братья Йоханнес и Тарьей Бё, Ветле Шостад Кристиансен, Йоханнес Дале, Эрленд Овренг Бьонтегорд и Александр Андерсен.

Женскую команду представят Тириль Экхофф, Марте Ульсбю-Ройселанн, Ингрид Тандревольд, Сюнневе Сулемдаль и Каролине Кноттен.

Напомним, на данный момент Экхофф возглавляет общий зачет Кубка мира. После успешного выступления на пятом этапе в Рупольдинге она обошла итальянку Доротею Вирер. Йоханнес Бё пропускал соревнования из-за рождения ребенка, в это время француз Мартен Фуркад обошел его в мужском зачете.