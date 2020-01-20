Анфиса Резцова в резкой форме раскритиковала собственную дочь, «Зенит» проиграл ЦСКА, а Елизавету Туктамышеву хотят видеть в сборной Канады. Главные новости уходящего дня — в традиционной подборке Nevasport.

«Зенит» проиграл ЦСКА в Единой лиге ВТБ

Петербургский баскетбольный «Зенит» потерпел очередное поражение в текущем сезоне. На этот раз подопечные Плазы не справились с московским ЦСКА в Единой лиге ВТБ. Петербуржцы играли дома и уступили с крупным счетом 63:82. Хозяева паркета не смогли выиграть у москвичей ни одной четверти. Они по-прежнему идут на пятом месте таблицы.

Анфиса Резцова публично ругает дочь

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова резко раскритиковала свою дочь Кристину. Резцова-младшая входит в состав сборной России и выступает на этапах Кубка мира, однако пока не завоевывает медали. Мама уверена: 50-е места на соревнованиях — это не нормальный результат.

Туктамышеву зовут в Канаду

Канадский журналист Филип Херш предложил российской фигуристке Елизавете Туктамышевой сменить спортивное гражданство. По его мнению, россиянки, не попадающие в свою сборную, могли бы прекрасно смотреться в канадской команде. К тому же, женское катание в стране кленового листа пришло в упадок — чемпионат выиграла фигуристка, которая в сумме набирает столько, сколько Трусова за одну программу.

«Зенит» сыграет с ЦСКА на сборе

На следующем сборе «Зенита», который пройдет в Испании, сине-бело-голубые сыграют с московским ЦСКА. Это будет шестой соперник команды Сергея Семака по тренировочным сборам. Встреча состоится 9 февраля в Бенидорме и начнется в 16.00 по московскому времени. Ранее команды никогда не играли контрольные матчи в рамках предсезонной подготовки к чемпионату России.

Отбор на ЧЕ по биатлону перенесен в Ижевск

Отборочные старты на чемпионат Европы по биатлону перенесены из Рыбинска в Ижевск. Дело в том, что трассу в Рыбинске, которая и без того была в кошмарном состоянии, окончательно размыло после сильного дождя. Валерия Васнецова возмутилась перенесением гонок: первый старт запланирован уже на среду, но теперь спортсменов ждёт долгий обратный путь из Рыбинска в Удмуртию.