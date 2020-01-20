Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы по фигурному катанию.

Он отметил, что на европейском первенстве российские фигуристы всегда занимают призовые места, и нынешний чемпионат не станет исключением.

«В женском одиночном катании объективно конкурентов у наших девушек нет, они будут соревноваться сами с собой. Первые три места в 99 процентах из ста могут принадлежать российским фигуристам», — сказал Авербух, слова которого приводит Business FM.

Он пояснил, что главные конкурентки российских фигуристок — это японки, американки и кореянка, однако все они не участвуют в чемпионате Европы.

Напомним, сборную России будут представлять три воспитанницы Этери Тутберидзе — Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова, они отобрались в команду по итогам национального чемпионата.