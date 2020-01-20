Леонид Слуцкий рассказал, кто повлиял на его назначение на пост главного тренера казанского «Рубина». До этого российский специалист возглавлял голландский «Витесс», но подал в отставку по собственному желанию.

«Ключевой фигурой в моем назначении выступил Рустем Фидаевич Сайманов. Те многочисленные беседы, которые у нас были, убедили меня в том, что работа в «Рубине» может быть безумно интересна», — сказал Слуцкий, слова которого приводит «Бизнес Online».

Слуцкий объяснил, что согласился приступить к работе в середине сезона, потому что если клуб приглашает нового тренера, значит что-то идет не так. Специалист уверен, что для тренера неправильно ждать какого-то подходящего времени, чтобы возглавить команду.

Напомним, Слуцкий покинул «Витесс» после неудачной серии матчей: его команда потерпела пять поражений подряд.