Известный хореограф и постановщик Илья Авербух поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы.

По мнению Авербуха, российские фигуристы способны бороться за золото в мужском катании.

«В мужском одиночном катании у нас впервые за долгие годы есть шансы выиграть золото. Ребята очень хорошо показали себя: и Дима Алиев, и Саша Самарин, оба уже были в своей карьере серебряными призёрами», — сказал Авербух, слова которого приводит Business FM.

Хореограф подчеркнул, что, тем не менее, не стоит распределять медали заранее, так как конкуренты из Италии и Франции также будут бороться за награды.

Авербух отметил, что стопроцентно можно ожидать золото французов в танцах на льду, в то время как борьба развернется за серебряную и бронзовые медали. «в ней будут участвовать две наши танцевальные пары», — сказал специалист.

Напомним, помимо Самарина и Алиева, Россию представит Артур Даниелян. В танцах на льду выступят Александра Степанова/Иван Букин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.