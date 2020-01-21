В матче первого круга Открытого чемпионата Австралии российский теннисист Карен Хачанов одержал победу в четырех сетах над испанцем Марио Вилельей Мартинесом.

Счет по сетам — 4:6, 6:4, 7:6 (7:4), 6:3. Встреча продолжалась два часа и 53 минуты. За это время Хачанов совершил десять подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из семи. Его соперник провел шесть эйсов, два раза ошибся на подаче и реализовал один брейк из двух возможных.

Во втором раунде российскому теннисисту предстоит встреча против победителя матча между японцем Ясутакой Утиямой и представителем Швеции Микаэлем Имером.

Отметим, ранее Хачанов проиграл во втором раунде турнира в Окленде Джону Миллману. В ATP Cup россиянин проиграл Душану Лайовичу.