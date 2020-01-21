В матче первого круга Открытого чемпионата Австралии российская теннисистка Мария Шарапова потерпела поражение в двух сетах от хорватки Донны Векич.

Счет по сетам -3:6, 4:6. Встреча продолжалась один час и 22 минуты. За это время Шарапова совершил четыре подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из шести. Ее соперница провела три эйса, четыре раза ошиблась на подаче и реализовала четыре брейка из четырех возможных.

Во втором раунде хорватской теннисистке предстоит встреча против победителя матча между француженкой Ализе Корне и румынкой Моникой Никулеску.

Отметим, после поражения от Векич Шарапова опустилась на 366-е место в рейтинге WTA. Ранее россиянка занимала 145-ю строчку.