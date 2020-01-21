В матче первого круга Australian Open российская теннисистка Маргарита Гаспарян потерпела поражение в двух сетах от представительницы Греции Марии Саккари.

Счет по сетам — 2:6, 2:6. Встреча продолжалась один час и четыре минуты. За это время Гаспарян не совершила ни одной подачи навылет, допустила две двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта. Ее соперница провела один эйс, три раза ошиблась на подаче и реализовала четыре брейка из десяти возможных.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Марии Саккари предстоит встретиться с японской теннисисткой Нао Хибино, которая в трех сетах одержала победу над китаянкой Пэн Шуай — 4:6, 7:6 (8:6), 6:3.

Кроме того, Саккари предстоит матч в парном разряде. В дуэте с Айлой Томлянович гречанка сыграет против Габриэлы Дабровски и Елены Остапенко.