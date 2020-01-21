В матче первого круга Australian Open российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела поражение в двух сетах от представительницы США Мэдисон Киз.

Счет по сетам — 3:6, 1:6. Встреча продолжалась 58 минут. За это время Касаткина не совершила ни одной подачи навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти. Ее соперница провела четыре эйса, ни разу не ошиблась на подаче и реализовала шесть брейков из десяти возможных.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Мэдисон Киз предстоит встретиться с нидерландской теннисисткой Аранчей Рус, которая в трех сетах одержала победу над полячкой Магдой Линетт — 1:6, 6:3, 6:4.

Ранее Мэдисон Киз дошла до финала турнира WTA в Брисбене, где проиграла чешке Каролине Плишковой в трех сетах.