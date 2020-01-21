Албанский нападающий Рей Манай перешел из испанского «Альбасете» в каталонскую «Барселону».

Об этом официально сообщает пресс-служба каталонцев. Отмечается, что сине-гранатовые купили футболиста у «Альбасете» за 700 тысяч евро, однако еще два миллиона предусмотрены в качестве бонусов. Также известно, что соглашение с 22-летним форвардом заключено до лета 2023 года, а сумма отступных в составила 50 миллионов евро. Также на официальном сайте сообщается, что Рей Манай будет выступать за «Барселону Б».

Ранее в матче 20-го тура испанской Ла Лиги каталонская «Барселона» дома одержала победу над «Гранадой» со счетом 1:0. Единственный мяч в составе сине-гранатовых забил Лионель Месси с передачи Ивана Ракитича на 76-й минуте. Этот матч стал первым для Кике Сетьена у руля каталонского клуба.