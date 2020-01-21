В матче первого круга Australian Open российская теннисистка Людмила Самсонова потерпела поражение в двух сетах от представительницы Латвии Елены Остапенко.

Счет по сетам — 1:6, 4:6. Встреча продолжалась один час и 15 минут. За это время Самсонова совершила семь подач навылет, допустила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта. Ее соперница провела 11 эйсов, три раза ошиблась на подаче и реализовала три брейка из трех возможных.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Елене Остапенко предстоит встретиться со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич, которая в двух сетах одержала победу над словачкой Анной Каролиной Шмидловой — 6:3, 7:5.

Кроме того, Остапенко предстоит матч в парном разряде. В дуэте с Габриэлой Дабровски латвийка сыграет против Марии Саккари и Айлы Томлянович.