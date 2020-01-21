Олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова раскритиковала свою дочь Кристину, которая входит в состав сборной России и выступает на этапах Кубка мира.

По словам Резцовой-старшей, она никогда не лезет в подготовку дочери, потому что у спортсменок есть тренеры. Экс-биатлонистка отметила, что может только настроить Кристину психологически и поговорить с ней. Анфиса Резцова добавила, что по интервью Кристины у нее всегда все хорошо и нормально, хотя ничего нормального, по мнению Резцовой-старшей, в сборной России нет.

«Занимать 50-е места — это нормально? Нет пока никакой стабильности и скорости. Возможно, где-то была допущена ошибка в подготовке, но после драки кулаками не машут», — сказала Анфиса Резцова, слова которой приводит РИА «Новости».