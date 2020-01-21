В Мельбурне начался матч первого круга Открытого чемпионата Австралии между россиянином Андреем Рублевым и австралийцем Кристофером О’Конеллом.

Встреча стартовала в 10:15 по московскому времени.

Ранее теннисисты уже встречались: их единственный матч состоялся в 2016 году в рамках турнира Челленджера в Севилье. Тогда в первом круге победу в двух сетах одержал представитель нашей страны — 6:3, 7:5.

В последних пяти матчах О’Конелл одержал три победы: на Челленджере в австралийском Бендиго он дошел до четвертьфинала, где уступил итальянскому теннисисту Стефано Травалье.

Рублев выиграл два последних турнира АТР подряд. В финале турнира в Аделаиде россиянин победил южноафриканца Ллойда Джорджа Харриса, а в Дохе 16-я ракетка мира справился с французом Корентном Муте.