В матче регулярного чемпионата КХЛ петербургский СКА на выезде сыграет с московским ЦСКА. Игра будет проходить в Москве на «ЦСКА-Арене» сегодня, 21 января, и начнется в 19:30 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна на официальном сайте армейцев.

На данный момент подопечные Алексея Кудашова располагаются на второй строчке турнирной таблицы Западной конференции, имея в своем активе 69 очков после 49 матчей. Команда Игоря Никитина занимает первое место на Западе, набрав 74 балла в 49 встречах.

СКА выиграл три предыдущих матча: сначала армейцы одолели московское «Динамо», затем — рижское, а после этого взяли реванш у «Йокерита». Все матчи прошли в Петербурге. ЦСКА победил в четырех матчах из последних пяти, уступив только «Автомобилисту» в серии буллитов.