В матче первого круга Australian Open российский теннисист Евгений Донской потерпел поражение в трех сетах от представителя Испании Фернандо Вердаско.

Счет по сетам — 5:7, 2:6, 1:6. Встреча продолжалась один час и 38 минут. За это время Донской совершил пять подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из одного. Его соперник провел пять эйсов, два раза ошибся на подаче и реализовал пять брейков из десяти возможных.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Фернандо Вердаско предстоит встретиться с победителем матча между грузинским теннисистом Николозом Басилашвили и представителем Южной Кореи Квон Сун Ву.

Ранее Донской дошел до полуфинала Челленджера в Канберре, уступив представителю Германии Филиппу Кольшрайберу.