Ирландский боец UFC Конор Макгрегор поделился впечатлениями от бабушки своего недавнего соперника Дональда Серроне, с которой он пообщался после поединка.

По словам Макгрегора, бабушка Серроне — просто феноменальная женщина, которая была на арене с самого первого боя и до поединка с Ковбоя с Конором. Ирландец отметил, что после его победы над ее внуком она подошла к нему и проявила уважение, а Макгрегор проявил свое в ответ.

Макгрегор добавил, что ему было приятно с ней встретиться, и он считает ее частью игры, потому что Серроне часто дрался в октагоне, а бабушка была рядом с ним.

«Что за леди! Какого мужчину она воспитала! Он – хороший человек, а за его спиной стоят хорошие люди. Большое уважение им», – сказал Макгрегор, слова которого приводит MMA Junkie.

Напомним, в ночь с 18 на 19 января в Лас-Вегасе завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 246. В главном поединке вечера встречались ирландец Конор Макгрегор и американец Дональд Серроне. Бой продлился всего 40 секунд и завершился победой Макгрегора.

Для Конора эта победа стала первой с ноября 2016 года, когда он завоевал титул в легком весе, одолев Эдди Альвареса. Ирландец вышел в октагон впервые после поражения от Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018-го года.