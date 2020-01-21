Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова поделилась мнением о предложении канадского журналиста Филипа Херша сменить гражданство Елизаветы Туктамышевой.

По словам Бестемьяновой, когда возникают разговоры о натурализации, ей становится смешно, потому что о таком нужно спрашивать самих спортсменов, такое решение принимать только им, это их личное дело.

«Но, с другой стороны, разве только в фигурном катании мы наблюдаем такую тенденцию? Разве в других видах спорта такого нет? Например, в том же футболе есть натурализованные игроки», — сказала Бестемьянова, слова которой приводит «RT на русском».

Напомним, Херш отметил, что женское фигурное катание в Канаде пришло в упадок. Он предложил россиянкам, которые не попадают в состав сборной на главные старты, взять канадское спортивное гражданство.

На чемпионате России Туктамышева заняла четвертое место и не попала на чемпионат Европы. Она стала первой запасной.